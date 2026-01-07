"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

Cette saison est la dernière de Ron Jans comme entraîneur. Le Néerlandais de 67 ans l'a annoncé, il est en paix avec cette décision.

Au Standard, Ron Jans n'avait tenu que 12 matchs lors de la saison 2012/2013. Il a ensuite passé quatre ans sur le banc de Groningen, effectué une pige comme directeur sportif, mis les voiles sur Cincinnati en 2019, avant de revenir au pays un an plus tard. Depuis deux ans et demi, il est l'entraîneur du FC Utrecht.

La saison dernière, il a emmené l'équipe à la quatrième place du classement. Utrecht dispute donc l'Europa League cette saison mais n'y a décroché qu'un bilan de 1 sur 18 et sera donc sous pression lors du premier match européen...contre Genk. D'autant plus qu'en championnat, la situation est également moins brillante que la saison dernière.

Jans compte bien mettre les bouchées doubles jusqu'à la fin de la saison. Encore six mois et sa carrière d'entraîneur sera derrière lui. Le Néerlandais de 67 ans a en effet confirmé qu'il prendrait sa retraite cet été.

Ron Jans is opgelucht nu het hoge woord eruit is, maar doet de deur nog niet definitief dicht in de voetballerij. pic.twitter.com/asq4e0o9sa — ESPN NL (@ESPNnl) January 5, 2026

Une décision mûrement réfléchie

"Je m'y préparais depuis quelques années. L'un de mes petits fils a eu un an, je n'ai pas pu être là le samedi après-midi. Même chose pour les quatre ans d'un autre petit bout. Toute la famille comprend, mais il faut bien que ça s'arrête un jour", a-t-il expliqué, non sans émotion, dans son interview accordée à Voetbal International.





"Le plus bel héritage que me laisse le football ? Le fait que les gens m'apprécient autant", conclut-il. Ron Jans quittera ainsi le monde du ballon rond avec plus de 780 matchs professionnels passés comme entraîneur principal.