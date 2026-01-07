"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2522

Cette saison est la dernière de Ron Jans comme entraîneur. Le Néerlandais de 67 ans l'a annoncé, il est en paix avec cette décision.

Au Standard, Ron Jans n'avait tenu que 12 matchs lors de la saison 2012/2013. Il a ensuite passé quatre ans sur le banc de Groningen, effectué une pige comme directeur sportif, mis les voiles sur Cincinnati en 2019, avant de revenir au pays un an plus tard. Depuis deux ans et demi, il est l'entraîneur du FC Utrecht.

La saison dernière, il a emmené l'équipe à la quatrième place du classement. Utrecht dispute donc l'Europa League cette saison mais n'y a décroché qu'un bilan de 1 sur 18 et sera donc sous pression lors du premier match européen...contre Genk. D'autant plus qu'en championnat, la situation est également moins brillante que la saison dernière.

Jans compte bien mettre les bouchées doubles jusqu'à la fin de la saison. Encore six mois et sa carrière d'entraîneur sera derrière lui. Le Néerlandais de 67 ans a en effet confirmé qu'il prendrait sa retraite cet été.

Une décision mûrement réfléchie

"Je m'y préparais depuis quelques années. L'un de mes petits fils a eu un an, je n'ai pas pu être là le samedi après-midi. Même chose pour les quatre ans d'un autre petit bout. Toute la famille comprend, mais il faut bien que ça s'arrête un jour", a-t-il expliqué, non sans émotion, dans son interview accordée à Voetbal International.

"Le plus bel héritage que me laisse le football ? Le fait que les gens m'apprécient autant", conclut-il. Ron Jans quittera ainsi le monde du ballon rond avec plus de 780 matchs professionnels passés comme entraîneur principal.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ron Jans

Plus de news

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

18:00
Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

13:00
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

16:30
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Nainggolan - Bassette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Nainggolan - Bassette

14:20
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

13:40
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

14:00
Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

13:20
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

12:20
La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

12:40
Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

10:00
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

Marlon Fossey fait le point sur sa situation au Standard de Liège

22:30
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

08:30
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
1
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00
Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

Le Standard tient-il une pépite ? "Gand a hésité, et ses parents sont supporters du Standard"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved