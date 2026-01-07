Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

Du haut de ses 37 ans, Radja Nianggolan continue à impressionner en D1B. Jusqu'à susciter les convoitises d'une autre équipe de la série.

Lokeren n'avait pas pris de risque en proposant à Radja Nainggolan un contrat d'un mois. Mais très bite, il est apparu que l'ancien Diable Rouge en avait encore sous le pied malgré ses six mois sans club. Très vite, la priorité de la direction a été de le faire resigner.

Cette saison, le Ninja est toujours aussi utile. Ses frappes de loin, ses passes tranchantes et son caractère affirmé secouent le groupe. Brassard de capitaine autour du bras, Nainggolan a d'ailleurs marqué lors de trois des quatre derniers matchs de D1B.

Malgré son âge avancé, cela attire certaines convoitises. Sacha Tavolieri rapporte ainsi que le Patro Eisden voudrait le faire venir dès cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. Les Limbourgeois sont actuellement juste en dehors du top 6 et veulent disputer les barrages d'accession à la D1A (qu'ils avaient remporté la saison passée, avant de s'incliner contre le Cercle de Bruges).

🇧🇪 Things are moving for Radja Nainggolan!



🟡⚪️⚫️ While Radja’s attracting concrete interest from Patro Eisden, the president of KSC Lokeren currently wants to keep the former Belgian Red Devil.



🥷 Nainggolan would like to seize this opportunity.



👀 One to watch, talks… pic.twitter.com/uVuBqqY8OZ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 7, 2026

Un duo de choc avec Stijn Stijnen ?

Lokeren ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Mais le principal intéressé semble vouloir saisir l'opportunité, quitte à rejoindre un concurrent direct et ainsi fâcher tout le Pays de Waes.





Si l'opération venait à se concrétiser, Radja Nainggolan serait coaché par Stijn Stijnen. On connaît l'amour du coach du Patro pour les joueurs roublards et rompus aux vices du championnat belge, il serait copieusement servi.