Ses racines liégeoises sont bien là : le fils d'un ancien d'Arsenal pourrait intéresser le football belge

Mathis Eboué, le fils d'Emmanuel Eboué, grimpe les échelons avec Chelsea. Au point d'intéresser le football anglais, ivoirien...et belge ?

Après avoir perdu de grands talents qui faisaient partie des équipes de jeunes belges depuis des années comme Konstantinos Karetsas ou Chemsdine Talbi, la fédération a revu ses plans. Sous l'impulsion de Vincent Mannaert, nos décideurs ont opté pour une approche beaucoup moins passive que précédemment.

L'idée est de parler avec des binationaux évoluant eux-mêmes pour d'autres équipes nationales de jeunes depuis des années, comme on a pu le voir avec Diego Moreira ces derniers mois. Fils d'Almami Moreira, petit fils d'Helmut Graf, deux anciens du Standard, le Belgo-portugais avait déjà des racines liégeoises avant même de naître en cité ardente.

Mathis Eboué, l'un des prochains sur la liste ?

La fédération pourrait se pencher sur le fils d'un autre ancien de Pro League, lié de près ou de loin aux bords de Meuse. Mathis Éboué n'est pas né à Liège, mais dans la banlieue londonienne. Comme son nom le laisse penser, il est le fils d'Emmanuel Eboué, qui a porté les couleurs d'Arsenal pendant six ans.

Comment le football belge pourrait-il espérer quelque chose du rejeton d'une ancienne légende ivoirienne né en Angleterre ? Le lien est évidemment à chercher en début de carrière d'Emmanuel Eboué, lors de ses trois ans à Beveren. Il faisait partie de cet arrivage de talents ivoiriens arrivés au Freethiel en droite ligne de l'académie de l'ASEC Mimosas pour s'acclimater au football européen au début du siècle, aux côtés de futurs grands comme Yaya Touré ou encore Gervinho.







En Belgique, Eboué a fait la rencontre d'Aurélie Bertrand, une Liégeoise avec qui il aura trois enfants : Clara, Maeva et Mathis. Ce dernier est né au moment où le paternel était une valeur sûre d'Arsenal, il a donc vécu dans un environnement typiquement londonien.

Formé à Watford, il a ensuite mis le cap sur Chelsea il y a un an. Du haut de ses 16 ans, il a signé son premier contrat professionnel chez les Blues l'été dernier. Intégré aux U18, le jeune milieu offensif impressionne par sa technique en mouvement.

Mathis Eboué with a fantastic finish on his weak foot to put Chelsea 3-0 up and seal the win.Really nice team work in the goal too, with good work from Ezenwata for the assist. pic.twitter.com/n60fX1kbNd — Felix (@FelixJohnston_) September 20, 2025

La Belgique pourra-t-elle un jour en profiter ? Nous en sommes encore loin. Mais notre fédération pourrait avoir plus de chance que la Côte d'Ivoire. Car depuis plusieurs années, Emmanuel Eboué ne participe plus à l'éclosion de son fils. Il n'était d'ailleurs pas présent lors de la signature du contrat de Mathis à Chelsea.

L'ancien latéral d'Arsenal vit une descente aux enfers depuis quelques temps. La séparation avec Aurélie Bertrand n'a fait qu'alimenter sa dépression. Aujourd'hui, c'est la mère qui a la main sur le chemin suivi par la carrière de son fils. Les attaches liégeoises pourraient cependant ne pas suffire.

Depuis les U15, Mathis Eboué représente l'Angleterre. Actuellement international U17, il côtoie notamment Darius Vassel, ancien attaquant qu'Emmanuel Éboué croisait sur les pelouses de Premier League, désormais dans le staff des espoirs anglais. La progression de Mathis à Chelsea est assez suivie outre-Manche. Mais si l'opportunité de se faire une place chez les Three Lions dans quelques années était compromise, notre fédération aurait à coup sûr une carte à jouer.