Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Photo: © photonews
Anderlecht disputait cet après-midi un match amical contre les Suisses de St. Gall. Les Mauves ont été battus 1-2.

C'est sous un climat bien plus clément qu'en début de stage qu'Anderlecht disputait cet après-midi son match amical pour mettre en pratique les automatismes travaillés durant les derniers jours. Besnik Hasi a ainsi aligné ce qui n'est pas loin d'être un onze type, avec notamment le retour de Ludwig Augustinsson à gauche.

Anderlecht a dominé la première mi-temps mais s'est montré trop mou dans le dernier tiers du terrain. La première véritable occasion est d'ailleurs à mettre à l'actif de St. Gall, avec une frappe sur le poteau. Peu après la demi-heure, les Suisses ont ouvert le score sur un centre tendu repoussé dans ses propres filets par Lucas Hey.

Une réaction mais des manquements persistants

En deuxième mi-temps, le Sporting a accentué la pression, avec une première occasion gâchée par Tristan Degreef, bien lancé par Nilson Angulo. Mais c'est bien St. Gall qui a retrouvé le chemin des filets dans la dernière demi-heure. Le coup franc n'était pourtant pas très bien botté, mais a poussé Colin Coosemans à la faute (68e, 0-2).

Monté au jeu, Mihajlo Cvetković a relancé le suspense dans les dix dernières minutes sur une belle ouverture en profondeur d'Enric Llansana (82e, 1-2). Pas suffisant toutefois pour arracher le partage : Anderlecht s'incline et a encore du pain sur la planche en vue de la reprise contre La Gantoise en Coupe.


La composition : Coosemans; Maamar (62e Vroniks), Sardella (62e Tajaouart), Hey (62e Ilic), Augustinsson (46e Özcan); Saliba (62e Verschaeren), De Cat (62e Llansana); Degreef (62e Nga Kana), Bertaccini (62e Cvetkovic), Angulo (62e Kanaté); Hazard (62e Vazquez).

Anderlecht

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

18:40
Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

15:30
Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

18:20
Seraing a tout tenté face à l'Ajax : " En arrivant, ils ont tous sorti leur téléphone"

18:00
"Il faut bien que ça s'arrête un jour" : un ancien entraîneur du Standard à la retraite en fin de saison

17:30
L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

17:00
Anderlecht passe à l'action concernant Thorgan Hazard

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/01: Nainggolan - Bassette

14:20
La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

16:00
Hans Cornelis prolonge la série : la statistique folle de Charleroi depuis son retour parmi l'élite

14:40
🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

15:00
Un ancien Diable Rouge donne ses trois favoris pour le Soulier d'Or : ils jouent tous dans la même équipe

14:00
Le feu et le feu ? Un coach au sang chaud veut aller débaucher Radja Nainggolan à Lokeren

14:20
Dante Vanzeir est clair : voici ce qui a fait pencher la balance en faveur du Cercle de Bruges

13:40
La Croky Cup diffusée gratuitement, et ce n'est pas tout : DAZN fait un pas vers les supporters

12:40
Très peu utilisé par Geraerts : Norman Bassette met fin à son prêt à Reims, son nouveau club déjà connu

13:20
Le choc wallon déjà en ligne de mire : la décision de Matthieu Epolo qui ravit le Standard

13:00
Non, le mercato d'hiver n'est pas qu'une arnaque : le top 10 des meilleurs transferts en janvier depuis 2015

11:40
L'entraîneur adjoint licencié de Zulte Waregem vide son sac : "C'est inhumain"

12:20
Les Sang et Marine ont débuté leur stage à la mer

12:00
Mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ? Un ailier s'apprête à débarquer à Manchester City pour 75 millions d'euros

11:00
📷 La Gantoise donne des nouvelles de Matisse Samoise

10:00
"Le seul moyen de faire fermer des bouches" : Rafiki Saïd évoque les chances des Rouches de jouer les PO1

10:30
🎥 Quand Mehdi Bayat fête son anniversaire aux côtés des joueurs de Charleroi

09:30
Besnik Hasi l'a métamorphosé : Anderlecht veut désormais le prolonger

23:00
Anderlecht passe à côté d'un talent très courtisé en Europe

06:40
Un détail qui a fait la différence : Nicolas Raskin revient sur son premier but de l'année avec les Rangers

09:00
🎥 Nicolas Raskin inscrit son premier but en 2026... une nouvelle fois de la tête

08:30
"Je n'y penserais jamais" : Toby Alderweireld très clair au sujet du Soulier d'Or

07:40
Le grand ménage commence à Anderlecht : Besnik Hasi voudrait se séparer de deux joueurs

21:20
Passé du chômage à l'élite : la revanche du nouveau pilier de Lokeren

07:20
OFFICIEL : un club de Pro League se sépare d'un entraîneur adjoint

08:00
"Je serais choqué si quelqu'un d'autre gagnait" : Ivan Leko n'a qu'un seul favori pour le Soulier d'Or

07:00
Anderlecht frappé par le sort : Besnik Hasi perd un joueur à l'entraînement

19:30
Ils ont bien fait de dire non cet été : le Cercle de Bruges va toucher le gros lot

06:20
Un trophée qui a perdu en prestige ? Le Soulier d'Or remis en cause par un ancien vainqueur

22:00

