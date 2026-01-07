Le but de Cvetkovic n'a pas suffi : Anderlecht s'incline en amical, Hey marque contre son camp

Anderlecht disputait cet après-midi un match amical contre les Suisses de St. Gall. Les Mauves ont été battus 1-2.

C'est sous un climat bien plus clément qu'en début de stage qu'Anderlecht disputait cet après-midi son match amical pour mettre en pratique les automatismes travaillés durant les derniers jours. Besnik Hasi a ainsi aligné ce qui n'est pas loin d'être un onze type, avec notamment le retour de Ludwig Augustinsson à gauche.

Anderlecht a dominé la première mi-temps mais s'est montré trop mou dans le dernier tiers du terrain. La première véritable occasion est d'ailleurs à mettre à l'actif de St. Gall, avec une frappe sur le poteau. Peu après la demi-heure, les Suisses ont ouvert le score sur un centre tendu repoussé dans ses propres filets par Lucas Hey.

Une réaction mais des manquements persistants

En deuxième mi-temps, le Sporting a accentué la pression, avec une première occasion gâchée par Tristan Degreef, bien lancé par Nilson Angulo. Mais c'est bien St. Gall qui a retrouvé le chemin des filets dans la dernière demi-heure. Le coup franc n'était pourtant pas très bien botté, mais a poussé Colin Coosemans à la faute (68e, 0-2).

Monté au jeu, Mihajlo Cvetković a relancé le suspense dans les dix dernières minutes sur une belle ouverture en profondeur d'Enric Llansana (82e, 1-2). Pas suffisant toutefois pour arracher le partage : Anderlecht s'incline et a encore du pain sur la planche en vue de la reprise contre La Gantoise en Coupe.



La composition : Coosemans; Maamar (62e Vroniks), Sardella (62e Tajaouart), Hey (62e Ilic), Augustinsson (46e Özcan); Saliba (62e Verschaeren), De Cat (62e Llansana); Degreef (62e Nga Kana), Bertaccini (62e Cvetkovic), Angulo (62e Kanaté); Hazard (62e Vazquez).