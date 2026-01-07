L'affaire Nainggolan est lancée : Lokeren est furieux, Stijn Stijnen sort du bois

La journée est plutôt agitée à Lokeren et au Patro Eisden. En cause, le flirt de Radja Nainggolan avec les Limbourgeois...qui pousse les deux clubs à réagir.

Le Patro Eisden lorgne depuis un certain temps sur Nainggolan. À la fin de la saison dernière, Stijn Stijnen a établi les premiers contacts avec le milieu de terrain. Le Patro est revenu à la charge et veut le faire venir aussi vite que possible, tandis que Lokeren veut absolument éviter un départ cet hiver. Une offre officielle n'est pas encore arrivée.

Le président de Lokeren, Hans Van Duysen, réagit avec irritation à l'emballement de ces dernières heures : “Nous avons fait savoir qu'un transfert n'était pas d'actualité. Stijn Stijnen avait alors dit que l'affaire était close. Et pourtant, tout est maintenant dans la presse. On ne respecte pas le code d'honneur”, s'insurge-t-il dans Het Nieuwsblad.

Stijn Stijnen dément avoir divulgué des informations à la presse

Nainggolan lui-même semble toutefois favorable à un transfert dans le Limbourg. Il veut revenir en première division, et le Patro offre cette opportunité plus concrètement que Lokeren. D'autant que les rapports avec Stijn Vreven, l'entraîneur de Lokeren, ont été fluctuants cette saison.

De son côté, Stijn Stijnen souligne que Patro n'a enfreint aucune règle et que son club n'a provoqué aucune fuite d'informations. “Nous voulions justement éviter que les contacts avec Radja ne parviennent à la presse. Le fait que cela soit maintenant éventé n'est pas de notre faute”.

Pour l'instant, la situation reste figée. Lokeren maintient sa position selon laquelle Nainggolan doit honorer son contrat (valable jusqu'en juin), tandis que le Patro attend patiemment et réaffirme son intérêt, sachant que le temps et l'agitation jouent en sa faveur.