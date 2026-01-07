Un invité rapidement reconnu : mais que faisait Kevin De Bruyne à Fléron ?

Kevin De Bruyne était de passage en région liégeoise dimanche dernier. Il n'est pas resté incognito bien longtemps.

En pleine revalidation, Kevin De Bruyne a tout le loisir de revenir un peu plus souvent en Belgique. Le week-end dernier, il était d'ailleurs de passage. Pas dans le Limbourg ou dans sa région natale de Gand, mais bien au hall omnisports de Fléron, en périphérie liégeoise.

L'Entente Jeunesse Fléron doit-elle s'attendre à voir KDB débarquer dans quelques années pour quelques caviars sur le terrain suivis de troisièmes mi-temps légendaires ? Nous n'en sommes pas encore là : le principal intéressé venait pour son fils.

Le football, c'est de famille

Rome De Bruyne (7 ans) était en effet de passage pour un tournoi de football en salle pour jeunes élites. De jeunes talents du Standard, d'Eupen, Seraing, Westerlo, Charleroi et Genk étaient ainsi à l'oeuvre.

Des personnalités de la région comme Paul-José Mpoku et Kévin Kis étaient elles aussi présentes. Mais même en se faisant discret, c'est évidemment Kevin De Bruyne qui était le plus demandé pour signer des autographes et faire des photos.



Le maître à jouer de Naples est resté calmement dans son coin pour observer son fils mais a rapidement été reconnu. "Dès qu'il est arrivé, il a été pris par l'effet de masse, mais s'est montré très gentil en faisant des photos avec pas mal de monde", explique Romain Sgarito, l'échevin des sports local, à SudInfo.