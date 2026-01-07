Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat

Catastrophe pour Gaëtan Englebert ! L'un des meilleurs joueurs du RFC Liège met fin à son contrat
Photo: © photonews
En plein stage, le RFC Liège a appris le départ de Darío Sarmiento. Le petit Argentin s'en va pour raisons personnelles.

Depuis lundi, les joueurs liégeois sont en stage à la mer. Mais ce soir, l'humeur n'est pas à la fête. Le club a en effet appris le départ de Darío Sarmiento. L'ailier droit de 23 ans a informé la direction du RFC Liège de sa décision de mettre un terme à son contrat pour des raisons personnelles.

Le club n'a pu que prendre acte et se retrouve bien démuni. Sarmiento était prêté jusqu'en fin de saison par le Club Atlético Tigre, il n'était pas prévu qu'il s'en aille de sitôt.

13 matchs et puis s'en va

Un véritable coup dur pour Gaëtan Englebert. Dès son arrivée, le natif de Florencio Varela s'est imposé comme un pilier de l'équipe, débutant 12 des 14 matchs possibles. Sa maîtrise technique développé à Manchester City (qui avait déboursé 5 millions en 2021 et l'avait autorisé à s'entraîner à plusieurs reprises avec l'équipe première) faisait beaucoup de bien aux Sang et Marine.

Ses 90 minutes sur le banc lors du dernier match contre le RWDM traduisaient-elles un certain mal du pays ? Le RFC Liège avait négocié une option d'achat, il n'est en tout cas plus question d'en entendre parler.

Gaëtan Englebert aura bien du boulot pour élaborer de nouvelles animations sans son Argentin, qu'il avait repositionné comme meneur de jeu : "Le club va explorer les pistes de remplacement afin d’aborder la course aux Play-offs dans les meilleures conditions. Le RFC Liège souhaite à Dario beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", écrit la direction dans le communiqué officiel.

FC Liège
Dario Sarmiento

