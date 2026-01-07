🎥 Le Congo est furieux : Mohamed Amoura forcé de s'expliquer après sa célébration polémique

La République Démocratique du Congo est groggye après son élimination en huitièmes de finale de la CAN. Les Congolais ne digèrent pas la célébration de Mohamed Amoura.

Noah Sadiki d'un côté, Adem Zorgane et Mohamed Amoura de l'autre : dans ce duel de joueurs chers au Parc Duden, ce sont les deux derniers cités qui' l'ont emporté avec l'Algérie face à la RDC. Amoura est resté sur le terrain pendant les 120 minutes, Zorgane n'a quant à lui pas quitté le banc.

Tout s'est décidé durant la dernière minute des prolongations, avec un éclair de génie signé Adil Boulbina. Une poignée de secondes plus tard, l'Algérie pouvait célébrer sa qualification pour les quarts de finale.

Dans l'euphorie, Mohamed Amoura s'est tourné vers un supporter emblématique du Congo. Représentant Patrice Lumumba (l'une des principales figures de l'indépendance, premier Premier ministre de la RDC), l'homme restait statique, debout face au terrain, la main tendue vers le ciel. Amoura s'est moqué de lui en l'imitant avant de se coucher vers la pelouse.

Pas qu'un détail de l'histoire

Un geste qui a choqué les supporters congolais, qui n'ont pas tardé à rappeler que Patrice Lumumba avait aidé l'Algérie lors de la Guerre de Libération nationale face à la France. Face aux vagues de réaction, l'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise s'est expliqué sur ses réseaux sociaux.





"Je tiens à préciser une chose : à ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer, dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Je respecte le Congo et son équipe. Je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement, car ce n’était absolument pas mon intention", a-t-il écrit. Mais pas de quoi faire descendre la colère en RDC.