La Coupe du Monde reste l'objectif : un Diable a-t-il compromis son transfert...en jouant trop bien ?

Sebastiaan Bornauw est dans une situation délicate à Leeds. Il se rapprochait d'un transfert cet hiver, mais son entraîneur a finalement décidé de l'installer dans l'équipe.

Face à Liverpool et à Manchester United, Bornauw a obtenu ses deux premières titularisations de la saison, et il a tenu son rang. Son entraîneur Daniel Farke, a même évoqué des prestations "impressionnantes" et a insisté sur le fait qu'il connaissait depuis longtemps les qualités de son défenseur. Des mots qui ont fait plaisir au principal intéressé après une longue période dans l'ombre.

Mais cette reconnaissance tombe à un moment particulièrement indécis. Bornauw voulait justement obtenir un transfert cet hiver pour gagner plus de temps de jeu, mais ses récentes prestations pourraient inciter Leeds à ne pas le laisser partir, écrit Het Nieuwsblad.

Le FC Cologne faisait ainsi partie des candidats les plus pressants pour le relancer cet hiver. Mais la situation autour du joueur est désormais plus indécise. Où est le problème si Bornauw a l'opportunité d'être titulaire en Premier League ? Cela vient du fait qu'il n'est pas certain que son statut ait vraiment changé.

Une équation à plusieurs inconnues

Si Bornauw a soudainement été titularisé deux fois de suite, c'est avant tout suite à l'absence de Joe Rodon, qui n'avait pas manqué une minute en championnat jusqu'à sa blessure contre Sunderland à la fin du mois de novembre.

Sebastiaan Bornauw était alors le quatrième choix dans la défense à trois derrière le Gallois, Pascal Struijk et la recrue estivale Jaka Bijol. Daniel Farke connaissait déjà les qualités de son défenseur mais ne lui laissait que des miettes. Quelle sera la situation au retour de Rodon ?





Pour le Diable Rouge, c'est une situation frustrante, surtout avec la Coupe du Monde qui approche. Bornauw rêvait de la Premier League pour se mettre en valeur pour les Diables Rouges, mais il risque désormais d'être bloqué. Ironiquement, il se pourrait même qu'il ait convaincu son coach de ne pas le laisser partir en... jouant trop bien.