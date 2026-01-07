Il n'avait que peu de route à faire : un ancien d'Anderlecht a rendu visite au groupe pendant le stage

Anderlecht est actuellement en stage dans le sud de l'Espagne. Les Mauves ont reçu de la visite à l'entraînement d'hier.

Les Mauves ont posé leurs valises à Jerez de la Frontera, juste à côté de Cadix. Comme ne l'indique pas le beau ciel bleu d'hier, le groupe a vécu un début de stage sous le déluge, une mésaventure également survenue pour le camp d'entraînement du Club de Bruges à Marbella.

La pluie s'est calmée depuis, mais les terrains sont toujours fortement détrempés. Le noyau a toutefois retrouvé le sourire avec la visite d'un ancien coéquipier. Actif au FC Séville, Federico Gattoni a fait une heure de route pour retrouver ses anciens compagnons de jeu.

Des sourires et des souvenirs

Le défenseur argentin avait été prêté pour la deuxième partie de saison il y a deux ans, jouant dix matchs en Mauve et Blanc, dans un rôle de joker en cas de souci avec Jan Vertonghen ou Zeno Debast.

Plusieurs membres du noyau actuel étaient déjà là. On l'a ainsi longuement vu discuter avec Luis Vazquez et Nilson Angulo, qui était encore loin d'être un titulaire à l'époque.



De son côté, Federico Gattoni est de retour au FC Séville après un nouveau séjour en prêt à River Plate, où il n'a que très peu joué. Pas plus de temps de jeu à son retour en Andalousie : il n'a pas été inscrit la moindre fois sur une feuille de match cette saison.