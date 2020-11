Rudi Völler est convaincu : "Jürgen Klopp entraînera l'Allemagne un jour"

Le contrat du technicien allemand avec Liverpool court jusqu'en 2024, et il n'est actuellement pas disponible comme successeur possible de Löw. Toutefois, il pourrait rejoindre la Mannschaft après son bail avec le champion d'Angleterre.

Rudi Völler voit en Jürgen Klopp le futur entraîneur de la sélection allemande. "Cela dépend de Jürgen Klopp : il est l'un des rares entraîneurs qui décident eux-mêmes quand ils veulent devenir entraîneurs nationaux", a déclaré l'ancien patron de la Mannschaft et directeur sportif du Bayer Leverkusen à Sky90. "Je pense que Löw peut encore le faire pendant un certain temps. Mais à un moment donné, ce sera Jürgen Klopp", a lâché l'ancien attaquant.

Völler a enfin évité de prendre une position claire dans le débat sur un éventuel rappel des champions du monde de Rio, Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels. "Il faut être ouvert à faire ce qui a du sens. Mais je ne pense pas que les trois soient nécessaires non plus."