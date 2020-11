Tottenham passe en tête du championnat malgré un derby décevant

C'est sans Toby Alderweireld (toujours blessé) que les Spurs se déplaçaient à Stamford Bridge pour le compte de la 10e journée de Premier League.

Le choc a finalement accouché d'un match nul et vierge. Chelsea (3e) contre Tottenham (2e), sur papier, ce derby avait pourtant de l'allure.

Chelsea avait pris le dessus en première période, face à une formation bien regroupée et très défensive. Les Blues étaient les plus dangereux avant la pause, et repartaient de plus belle après. Mais ni Ziyech, ni Werner ni Abraham ne parvenaient à trouver la faille. Tottenham restait solide, et repartait finalement avec un point sans s'être spécialement montré dangereux.

Au classement, les Blues restent 3e et Tottenham s'installe en tête de Premier League.