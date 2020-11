Joan Laporta entre en campagne avec deux arguments solides : "Si je suis élu président, je ferai de son retour un objectif"

La course à la présidence du FC Barcelone s'annonce excitante.

Comme annoncé, l'ancien président du FC Barcelone Joan Laporta s'est porté candidat à la présidence du club.

Ce dernier vient concurrencer les autres candidats avec des arguments forts : "Pep (Guardiola, ndlr) est un ami. Si je suis élu président du Barça, je ferai de son retour un objectif."

Joan Laporta (58 ans) est le dernier candidat en date. Il avait déjà été à la tête du club entre 2003 et 2010, avant de quitter le navirre suite à de trop nombreuses critiques.

Il arrive ainsi dans la course avec plusieurs promesses, comme celle de garder Lionel Messi plus longtemps au club : "Ce serait formidable de le voir rester chez nous plus longtemps. Nous savons qu'il ne peut pas continuer éternellement, mais il a encore quelques belles années devant lui au plus haut niveau."

Laporta a également réitéré son souhait de faire revenir - un jour - l'entraîneur à succès Pep Guardiola : "Comme tous les fans du Barça, j'espère que Guardiola reviendra", même si ce dernier a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en 2023.