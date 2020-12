Son propriétaire est clair : le maillot "Main de Dieu" de Diego Maradona n'est pas à vendre

L'ancien international anglais Steve Hodge était parvenu à récupérer le maillot de Diego Maradona, porté par l'Argentin lors de la rencontre du Mondial '86 entre l'Angleterre et l'Argentine, célèbre pour la "Main de Dieu" du Pibe de Oro, ou encore son célèbre but précédé d'un solo dont lui seul avait le secret.

Le maillot est exposé à Manchester au Musée du football, et aujourd'hui, Steve Hodge est un homme très sollicité mais également cible de rumeurs parfois 'gratuites'.

En effet, la relique de ce dernier a pris une valeur immense suite au décès de la star. Mais l'ancien joueur de Tottenham et de Nottingham Forest a indiqué que son maillot n'était pas à vendre, lors d'une interview accordée à la BBC : "Je possède ce maillot depuis 34 ans et je n’ai jamais tenté de le vendre. Je souhaite le garder, il a une grande valeur sentimentale."

Aujourd'hui, Hodge a également tenu à mettre les points sur les i : "J’ai lu des articles qui disaient que je cherchais à gagner de l’argent avec le maillot et que j’en demandais un ou deux millions de livres. C'est faux et je trouve que c’est un manque total de respect. Il n’est pas à vendre."

