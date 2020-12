Monaco a reçu une offre pour Henry Onyekuru

Présent lors des quatre premières journées de Ligue 1 avec l'AS Monaco (2 titularisations, 2 entrées en jeu et 1 passe décisive), le Nigérian a disparu des radars monégasques depuis.

Henry Onyekuru (23 ans) avait plutôt bien débuté la saison, mais fait partie désormais des abonnés absents. De quoi relancer les rumeurs au sujet de son avenir. En tout cas, l'AS Monaco aurait reçu une offre sur la table pour son attaquant nigérian, selon Fotomaç. Le quotidien sportif turc révèle que Galatasaray est venu frapper à la porte pour l'international nigérian (12 sélections, 2 réalisations) qui a laissé de bons souvenirs (17 réalisations et 7 passes décisives) lors de ses deux passages dans la capitale turque).

Les Stambouliotes proposent un prêt d'un an et demi, jusqu'en juin 2022, avec une option d'achat de 3 millions d'euros sur la table et 50% sur une future vente. Le Gala prendrait en charge l'intégralité du salaire de l'ailier et serait dans l'obligation de le vendre en cas d'offre d'au moins 13,5 millions d'euros. Enfin, l'ASM se réserverait une clause de rachat, fixée à 6 millions d'euros. L'ancien joueur d'Eupen et d'Anderlecht, lui, serait déjà d'accord avec Galatasaray.