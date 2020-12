🎥 Ligue 1 : cinq de suite pour Marseille

AVB gardait le même onze Phocéen que face à l'Olympiakos où seul Thauvin était laissé au repos. Marseille a dominé mais a tardé à conclure

En déplacement, les Marseillais ont pu compter sur des réalisations de Benedetto (57e) et Germain (84e) pour valider une victoire tardive.

Les Phocéens valident ainsi une 5e victoire de suite en Ligue 1 et reviennent à un petit point du leader et rival Paris. Les choses ne vont pas fort pour Nîmes qui se voit défait pour la 6e fois lors de ses 7 dernières rencontres.

Former Xolos and América man Dario Benedetto with a fine finish for Marseille against Nimes. #LigaMXEng #Ligue1 pic.twitter.com/NQkLpy7rJo