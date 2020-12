Premier League : Kevin De Bruyne écrase la concurrence

Kevin De Bruyne ne semble pas jouer dans la même Cour que les autres. En effet, depuis quelques années, l'international belge enchaîne les performances de très haut niveau en Premier League. Surtout, l'ancien médian du KRC Genk excelle dans un domaine statistique particulier, celui des passes décisives.

Aujourd'hui, face à Fulham, le Diable Rouge a effectué sa dixième passe décisive de la saison toutes compétitions confondues pour permettre à Raheem Sterling d'ouvrir le score à la cinquième minute de jeu. D'après les chiffres révélés par Squawka, il s'agit là du 26ème assist délivré par le milieu offensif de 29 ans en Premier League depuis le coup d'envoi de la saison 2019/2020.

Most Premier League assists since the start of last season:



26 - Kevin de Bruyne

25 -

24 -

23 -

22 -

21 -

20 -

19 -

18 -

17 -

16 -

15 - Andrew Robertson



11 clear of any other player in the competition. pic.twitter.com/1sG3pj407u