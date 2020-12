Bundesliga : le Bayern Munich a un nouveau dauphin

Rebondissement dans le haut de tableau en Allemagne. Grâce à sa victoire sur le terrain de Schalke dans le cadre de la dixième journée de championnat, le Bayer Leverkusen est le nouveau dauphin du Bayern Munich. Plus tôt dans la journée, Stuttgart est allé s'imposer à Brême.

Schalke - Leverkusen : belle opération pour le Bayer

Invaincus depuis le début de la saison en championnat, les hommes de Peter Bosz continuent leur parcours sans faute. Grâce à des buts signés Baumgartlinger (67ème) et Schik (78ème) et un CSC de Thiauw, la formation rouge et noir s'est facilement imposée à Gelsenkirchen. Score final : 0-3. Avec ces trois nouveaux points, le Bayer Leverkusen est deuxième de Bundesliga, à seulement une unité du Bayern Munich, leader (22 points contre 23). De son côté, le club de la Ruhr inquiète et reste lanterne rouge avec seulement trois points pris en dix journées.

⚫️🔴 FINAL 🔴⚫️



3 more points and we move up into second place, just one point behind the league leaders!#S04B04 | 0-3 | Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga pic.twitter.com/TZXGo6t4i6