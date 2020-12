Premier League : Mohamed Salah égale Cristiano Ronaldo et Liverpool revient sur Tottenham

Mission accomplie pour Liverpool. Après la victoire de Tottenham face à Arsenal plus tôt dans la journée, les Reds sont revenus à hauteur des Spurs en s'imposant largement face à Wolverhampton ce dimanche soir. Une victoire importante dans la course au titre.

À Anfield, les hommes de Jürgen Klopp ont croqué les Wolves. Mohamed Salah (24ème), Georgio Wijnaldum (58ème) et Joël Matip (67ème) ont marqué pour les champions d'Angleterre en titre, tout comme Nelson Semedo, malheureux, auteur d'un but contre son camp (78ème). Score final : 0-4. À noter qu'en ouvrant le score, l'international égyptien a inscrit son 84ème but en 131 matchs de Premier League, soit autant que Cristiano Ronaldo avec Manchester United (en 196 rencontres).

