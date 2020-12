A qui le prix de The Best du joueur de l'année? Kevin De Bruyne écarté, plus que trois candidats!

Primé en Angleterre à l'issue de la saison 2019-2020, KDB n'aura pas les honneurs du Prix The Best.

C'est jeudi prochain, le 17 décembre, que le Prix The Best de la FIFA récompensant le meilleur joueur de l'année 2020 sera décerné et ils ne sont désormais plus que trois candidats en course. Lionel Messi, lauréat l'an dernier, est candidat à sa propre succession.

Autre ancien lauréat, Cristiano Ronaldo, champion d'Italie avec la Juve, fait lui aussi partie du podium final. Mais Robert Lewandowski pourrait mettre tout le monde d'accord.

Le Polonais a marché sur l'eau en 2020. Il a été l'un des hommes clé de l'incroyable moisson du Bayern qui a remporté, successivement, le titre en Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, le Supercoupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Europe. Suffisant pour offrir au buteur du Bayern une première consécration individuelle sur la scène internationale? Réponse la semaine prochaine!