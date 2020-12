Le retour gagnant de Yannick Carrasco à l'Atlético Madrid

L'hiver dernier, le Diable Rouge a fait son retour à l'Atlético Madrid, un pari plus que réussi pour le club et le joueur.

Yannick Carrasco avait quitté l'Atlético Madrid après trois années de bons et loyaux services en février 2018 pour rejoindre Dalian Yifang en Chine contre un chèque d'environ 30 millions d'euros. Mais le Diable Rouge a fait son retour chez les Colchoneros l'hiver dernier sous forme d'un prêt, le temps de disputer 16 rencontres toutes compétitions confondues et de trouver le chemin des filets une fois et de délivrer deux assists.

Et les performances du Belge ont convaincu les pensionnaires du Wanda Metropolitano et son coach Diego Simeone. El Cholo avait évoqué ses efforts au début du mois de juillet dernier. "Il fait du bon travail depuis qu’il est revenu au club. C’est un effort énorme qu’il devait faire pour revenir, et il l’a fait. On voit le résultat. Il est redevenu le Carrasco que l’on connaissait, vertical, déterminant vers le but adverse", a expliqué l'Argentin

Cet été, l'Atlético a donc déboursé environ 30 millions d'euros pour conserver Yannick Carrasco. L'ancien joueur de l'AS Monaco en est à onze rencontres jouées toutes compétitions confondues cette saison pour 3 buts et 1 assist. Cette semaine en Ligue des champions, l'ailier âgé de 27 ans a été décisif face à Salzbourg avec 1 but et 1 assist. Déjà buteur face au Bayern Munich le 21 octobre dernier, le Diable Rouge a offert la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions aux Colchoneros.

De quoi ravir Diego Simeone à l'issue de la rencontre. "Sa deuxième période a été fantastique. Il doit continuer sur sa lancée parce que, quand il atteint ce niveau, il devient très important pour nous".

Yannick Carrasco tentera désormais d'enchaîner dans un autre match très important : le derby sur la pelouse de leurs voisins du Real ce samedi.