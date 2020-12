André Villas-Boas a une envie pour le mercato

L'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille n'est pas homme à se taire et il a clairement annoncé la couleur du prochain mercato.

Face à la presse, l'entraîneur portugais n'a pas exclu du mouvement, même s'il ne s'attend pas à ce que sa direction sorte le chéquier. "Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il y ait une interdiction d'investir. Frank (McCourt) est disponible si on présente bien les choses et s'il n'y a pas de doute. Notre mercato de janvier, ce sera plutôt les prêts et pas les investissements."

Interrogé sur la recherche d'un numéro 9 après l'échec du dernier mercato estival sur ce dossier, "AVB" ne ferme pas la porte à cette possibilité. "On va voir ce que le mercato peut offrir. On aura des échanges. On continue à regarder. Dario Benedetto est dans un bon moment, j'espère que ça va continuer. Pour nos ambitions, si quelque chose arrivait à Dario, on aura besoin d'avoir plus d'options que celle de Valère Germain. C'est possible." En attendant l'ouverture du marché, les partenaires de Dimitri Payet tenteront de terminer de belle manière jusqu'à la trêve hivernale. Quatrième, l'OM n'est qu'à deux longueurs du leader Lille, avec deux matches en retard contre Lens et Nice.