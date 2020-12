Anderlecht en route vers de bonnes fêtes ? Cela passera par la confirmation

La réception du KV Ostende est l'occasion pour Anderlecht de réussir ce qui n'est arrivé que trop peu souvent cette saison : enchaîner.

Deux victoires consécutives : voilà ce que le RSC Anderlecht doit absolument aller chercher ce mardi face au KV Ostende (21h). Trop souvent cette saison, les Mauves ont cru être lancés et ont finalement déraillé pour retomber dans leurs travers : après les performances encourageantes face au Cercle et Waasland, les lacunes entrevues (fébrilité et manque d'efficacité contre Bruges, buts encaissés au Freethiel malgré la domination) avaient coûté cher à domicile contre Eupen (1-1 après un match stérile et un but tardif).

Même rengaine après la victoire, qu'on pensait alors déjà "référence", contre l'Antwerp : les lacunes entrevues face au Great Old (manque d'efficacité, contres avortés, animation offensive hésitante) avaient coûté la victoire contre La Gantoise et surtout amené la débâcle du Beerschot (3-1). "Le match contre le Beerschot a créé une image tronquée de nous", regrettait Vincent Kompany après la victoire face à Genk. Au contraire : le match au Beerschot était la preuve que les défauts entrevus et non-punis précédemment étaient toujours bien là, et qu'ils seraient fatals par moments.

Un match-référence n'en est un que s'il est confirmé

C'est là toute l'importance de cette réception du KVO ce mardi : Anderlecht n'a pas montré, face à Genk, la fébrilité qui était la sienne lors du reste de la saison. Si l'animation offensive aurait pu être meilleure, les joueurs de Kompany ont été solides, intelligents et ont mis Vukovic en danger sans jamais vraiment se découvrir.

Surtout, l'un des défauts récurrents du RSCA semble s'effacer : le pressing - imposé à l'adversaire, ou évité par les Mauves. "Leur pressing offensif et défensif était impressionnant", reconnaissait John Van den Brom. On se rappelle, justement, de ce déplacement à Ostende (2-2) lors duquel le pressing constant qu'impose Alexander Blessin avait posé de gros problèmes à Anderlecht ; ce sera l'une des clefs de ce soir.