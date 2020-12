Manchester United se fait peur, mais tient bon chez la lanterne rouge

Manchester United a été mené, a repris une belle avance, puis s'est fait peur - mais s'est rapproché des places européennes sur la pelouse de Sheffield United, qui reste bon dernier en PL.

La situation de Sheffield United commence à sembler désespérée : les Blades ne comptent qu'un seul (!) point cette saison en Premier League, en 13 rencontres. Cela les places naturellement bien loin des premiers non-relégables, à neuf unités, mais Sheffield s'est battu jusqu'au bout ce jeudi face à Manchester United, prenant même l'avantage à la 5e minute via McGoldrick.

Les Red Devils réagiront cependant et à la pause, Rashford (26e) et Martial (33e)ont remis Manchester aux commandes ; le même Rashford fera 1-3 au retour des vestiaires (51e). ManU se fera peur en fin de rencontre quand McGoldrick, à nouveau, recolle au score (2-3, 87e), mais les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer tiendront bon pour remporter leur 6e rencontre à l'extérieur en autant de matchs. Manchester United est désormais 6e de Premier League avec 23 points, mais compte un match de moins que les équipes situées plus haut et n'est qu'à deux unités de la seconde place ...