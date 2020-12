🎥 Une exclusion injuste pour Christian Benteke? "L'arbitre a commis une erreur"

Soirée contrastée pour Christian Benteke, jeudi, en Premier League. Un nouveau but, d'abord, avant de finir aux vestiaires plus tôt que prévu. Et du côté de Crystal Palce, on trouve l'exclusion sévère.

Deux cartons jaunes similaires pour CHristian Benteke, averti à deux reprises, et donc exclu, pour y être allé avec un peu trop d'enthousiasme dans les duels. Du côté de Crystal Palace, on n'est pas tout à fait d'accord avec les décisions de l'homme en noir. "S'il faisait un mouvement en sautant, alors il mériterait le carton. Mais il saute et le gars arrive derrière lui. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Quand tu es défenseur et que tu es au duel avec un grand attaquant tu sais que 'il faut y aller avec les bras", estime Scott Dann. Suspendu contre Liverpool "Christian est forcément déçu, il estime qu'il n'aurait pas dû être exclu. Ça aurait pu nous coûter des points et je pense que l'arbitre a commis une erreur, mais ça arrive, et on doit faire avec", ajoute le défenseur de Crystal Palace. Crystal Palace a finalement su garder le point du nul, mercredi, mais les Eagles devront faire sans leur attaquant belge, dimanche contre le leader. "Il joue vraiment bien depuis qu'il est revenu dans l'équipe, il semble s'entendre à merveille avec Wilfried Zaha... ne pas l'avoir pour aller à Liverpool est une grande perte pour nous." La soirée de Benteke vire au cauchemar ... 🛑



Le Belge écope d'une deuxième jaune pour ce coup de coude et est exclu. pic.twitter.com/ovXipEirdn — VOOsport (@VOOsport) December 16, 2020