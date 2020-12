'The Best' offre la tête au Bayern... à la 93e!

Robert Lewandowski a honoré son statut de meilleur joueur de l'année en libérant le Bayern dans les arrêts de jeu à Leverkusen.

Deuxième victoire consécutive pour le Bayern Munich! Après deux partages en championnat, les Bavarois avaient pu compter sur Robert Lewandowski pour renouer avec la victoire, contre Wolfsburg mercredi, ils s'en sont encore remis à leur super buteur, samedi, dans le choc du week-end à Leverkusen, qui était leader de Bundesliga avant le coup d'envoi.

TOOOR | Wat een fantastische volley van Patrick Schick. 😍🔥#B04FCB pic.twitter.com/IEKrws5W5l — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 19, 2020

Le Bayer Leverkusen a d'ailleurs démontré que son statut de leader n'était pas usurpé et a ouvert la marque, grâce à une volée magnifique de Patrik Schick au quart d'heure de jeu. Mais Robert Lewandowdki était déterminé à démontrer que son trophée The Best du meilleur joueur de l'année, reçu jeudi, n'était pas usurpé.

Le Polonais a égalisé juste avant la pause. Avant d'offrir la victoire au Bayern à la 93e minute de jeu (1-2). Une victoire qui permet aux Bavarois (30 points) de passer devant Leverkusen (28) et de reprendre la tête du championnat.