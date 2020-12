Des nouvelles de la blessure de Leander Dendoncker

Pas de Boxing Day pour Leander Dendoncker ? C'est ce que semble craindre Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de Wolverhampton. Déjà absent pour le match à Burnley (défaite 2-1), le Diable Rouge ne s'est pas encore entraîné avec le groupe et a encore besoin de temps. Il devrait donc manquer la réception de Tottenham, ce dimanche 27 décembre.

Leander Dendoncker is "improving" but he continues to work away from the main group and it sounds as if the midfielder is a major doubt for the visit of Spurs.



Table📋 https://t.co/sxhomfaRoh#Wolves