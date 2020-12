Raymond Domenech sur le point de faire son retour en Ligue 1 !

L'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a plus été sur un banc depuis 2010 et le fiasco de Knysna en Afrique du Sud.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita est toujours en quête d'un nouvel entraîneur après le limogeage de Christian Gourcuff il y a quinze jours. En effet, il est question de relancer des Canaris classés à la 15ème place en Ligue 1. Selon la presse française, Raymond Domenech serait le favori pour reprendre cette équipe nantaise à l'agonie.

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne s'est plus assis sur un banc depuis 2010. Rien n’est signé encore, mais la probabilité de voir le consultant de la chaîne L’Equipe, qui n’a plus entraîné un club depuis 1993 (Lyon), est de plus en plus grande.