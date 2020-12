Après un gros mercato estival, Chelsea doit dégraisser

Les Blues seront actifs sur le marché des transferts, mais dans le sens des sorties.

Après le recrutement XXL de l'été dernier, il est temps pour Chelsea de dégraisser. Selon les informations de Sky Sports, la porte est ouverte pour cinq éléments de l'effectif de Frank Lampard cet hiver. Dans cette liste, on retrouve logiquement le latéral gauche Marcos Alonso, les défenseurs centraux Andreas Christensen et Antonio Rüdiger, ainsi le milieu Danny Drinkwater. Des éléments peu ou pas utilisés par leur entraîneur depuis le début de l'exercice. En revanche, il est un peu plus étonnant de voir apparaître le nom du milieu Jorginho. Si l'international italien n'est pas titulaire à chaque match, il a tout de même disputé 15 rencontres (13 titularisations) cette saison.

Ce dernier peut compter, toujours selon Sky Sports, sur l'intérêt de plusieurs clubs italiens dont l'Inter d'Antonio Conte.