Thomas Tuchel ne se fait pas de tracas pour son PSG : "On va finir champions"

L'entraîneur de Paris Saint-Germain est confiant et pense que le classement actuel ne sera pas celui de la fin de saison en 2021.

Malgré sa victoire 4-0 face à Strasbourg pour son dernier match de l'année, le PSG ne finira pas 2020 tout en haut du classement de la Ligue 1. Avec un petit point de retard sur Lille et Lyon, les Parisiens sont troisièmes.

Du côté de Thomas Tuchel, la confiance est de mise même si la course au titre est serrée après cette première partie de saison. "Il y a des raisons qui expliquent pourquoi c'est aussi serré. Les blessures, le Covid-19, notre manque de préparation après la C1... On a accepté ces impératifs avec un Championnat plus serré", explique-t-il en conférence de presse dans des propos retranscris par L'Equipe.

"On a perdu des points mais on va combattre jusqu'à la fin. Je suis confiant sur le fait qu'on va finir champions. On attend toujours le maximum de nous. Nous sommes habitués à cette exigence."