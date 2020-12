Pas encore de Sébastien Bruzzese avec le Cercle de Bruges

Arrivé cette semaine, le portier liégeois attendra avant de faire ses débuts avec son nouveau club.

Plusieurs mois après la fin de son contrat avec Courtrai, Sébastien Bruzzese a trouvé refuge au Cercle de Bruges, où il a signé un contrat d'un an et demi. Mais il n'entrera pas encore en action ce week-end: il ne figure pas dans la sélection de Paul Clement pour le déplacement à Zulte Waregem.

Le coach brugeois récupère cependant plusieurs éléments. Jérémy Taravel, qui était sorti sur blessure contre Charleroi, Giulian Biancone, qui n'a plus joué depuis fin novembre, et Dino Hotic, forfait de dernière minute contre les Zèbres, sont tous les trois aptes à jouer. En revanche, Leonardo Da Silva Lopes est suspendu et Frank Kanouté blessé.