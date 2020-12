🎥 Premier League : l'auto-goal gag de West Bromwich face à Leeds !

Avant dernier de Premier League, West Bromwich Albion a besoin de points et pouvait espérer reprendre des couleurs face à Leeds.

Suite au départ de son entraineur Slaven Bilic, WBA souhaitait débuter un nouveau chapitre après son nul encourageant face à Liverpool.

Mais les choses sont mal parties face à Leeds, avec un auto-goal gag encaissé par les Baggies des oeuvres de Romaine Sawyers, dont la passe en retrait à son gardien termine dans les filets, et permet à Leeds de prendre les commandes au marquoir après 9 minutes de jeu. Admirez.

