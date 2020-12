Coronavirus : une trêve le mois prochain en Premier League ?

Les présidents de clubs de Premier League discuteraient d'une trêve de deux semaines, suite à l'augmentation des cas de covid-19.

Après le report des récentes rencontres entre Everton et Manchester City, ou encore Sheffield United - Burnley à cause d'un nombre élevé d'infections, et l'aggravation de la situation sanitaire au Royaume-Uni, le Telegraph annonce que l'inquiétude grandirait au sein de plusieurs clubs, et que les présidents envisagent une trêve durant le mois de janvier.

En effet, des discussions jusqu'ici informelles se seraient tenues après également qu'une série de tests récents ait révélé 18 tests positifs parmi tous les joueurs et membres de staff de Premier League testés, ce qui constitue le chiffre le plus élevé depuis le mois d'août.

Une pause permettrait aux formations de l'élite de laisser passer la tempête, pour espérer reprendre la compétition sans devoir être à l'arrêt pour une longue période comme ce fut le cas la saison dernière.

En plus de la Premier League, le troisième tour de la FA Cup pourrait être touché. De nombreux clubs des ligues inférieures ont déjà vu leurs matchs reportés, et on ignore s'il sera possible de rejouer tous ces matches le mois prochain.