OFFICIEL : Thomas Tuchel et le PSG, c'est terminé !

C'était déjà une certitude, il ne manquait que l'officialisation de la part du club : Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG.

À la veille de Noël, l'information tombait dans la presse française, jamais démentie et même confirmée lorsque Kylian Mbappé, notamment, rendait hommage à son désormais ex-entraîneur : Thomas Tuchel et le PSG, c'était terminé. Il aura fallu plusieurs jours de plus pour que le club parisien confirme et officialise enfin la nouvelle : l'Allemand, arrivé en 2018 et fort d'une finale de Ligue des Champions cette année, prend la porte.

"Après une analyse approfondie de sa situation sportive, le Paris Saint-Germain a pris la décision de mettre un terme au contrat de Thomas Tuchel", lit-on dans le court communiqué francilien. Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, commente : "Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour tout ce qu’ils ont apporté au Club. Thomas a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail, et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir".