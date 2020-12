Un joueur de Liverpool va décider cette semaine s'il prolonge à Anfield

Jürgen Klopp aimerait savoir sur quel pied danser !

Georginio Wijnaldum (30 ans, 15 matchs et 1 but en Premier League cette saison) va enfin lever les doutes. En pleine réflexion sur son avenir, le milieu de terrain, qui est lié à Liverpool jusqu’en juin prochain et dispose d’une offre de prolongation, décidera avant la fin de semaine s’il accepte ou non la proposition des Reds, annonce le média britannique Sky Sports. Présenté dans le viseur du FC Barcelone, l’international néerlandais mettra donc un terme à un suspense insoutenable pour les fans du club de la Mersey.