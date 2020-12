Hazard monte, Courtois sauve le Real Madrid, accroché à Elche

Eden Hazard a enfin pu faire son retour sur les terrains espagnols avec le Real Madrid, mais la Casa Blanca a été accrochée à Elche.

Commençons par les bonnes nouvelles côté belge : Eden Hazard a enfin foulé les terrains et termine 2020 sur une note d'espoir. Monté au jeu à la 78e minute, le capitaine des Diables Rouges a touché peu de ballons exploitables, mais se contentera de peu dans un match difficile pour le Real, qui a calé du côté d'Elche (1-1), solide et courageux. Autre point de satisfaction : la prestation de Thibaut Courtois, qui s'est incliné sur penalty mais a sauvé ses couleurs d'une humiliante défaite sur un coup-franc qui prenait le chemin du but en dernière seconde.

Pour le reste, le Real Madrid peut être frustré, mais aussi ne s'en vouloir qu'à lui-même. Luka Modric avait bien suivi une frappe d'Asensio sur le poteau en première période (0-1, 20e), mais au retour des vestiaires, une faute de Carvajal dans le rectangle permettait à Elche, 16e de Liga avant ce match, de revenir au score (1-1, 52e) avant de s'y accrocher. Le Real Madrid reste à 2 points de l'Atlético, en tête de la Liga.