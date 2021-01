Copa : Séville et Villarreal ne se font pas surprendre

Alors que deux clubs de Liga avaient pris la porte plus tôt dans la soirée, le FC Séville et Villarreal n'ont pas tremblé.

Tous deux éliminés par une D3, Getafe et le Celta Vigo avaient bien mal commencé la soirée des clubs de Liga au second tour de la Copa del Rey. Mais le FC Séville n'a pas tremblé sur la pelouse du Linares Deportivo (D3), l'emportant 0-2, pas plus que Villarreal qui a été dominer Zamora (1-4) avec notamment un but d'ouverture de l'ancien brugeois Carlos Bacca.

