Le propriétaire de Manchester City a acheté la FA Cup ... littéralement

Le cheikh Mansour a ainsi offert à son club une part de son histoire : le plus vieux trophée existant de la Football Association Challenge Cup, renommée par la suite FA Cup, a été racheté par le propriétaire de Manchester City lors d'une vente aux enchères. Ce trophée a été remis au vainqueur de la compétition entre 1896 et 1910, après que l'original (la FA Cup date de 1871) ait été volé. Il est le premier trophée jamais remporté par Manchester City, en 1904, les Citizens devenant alors le premier club de la ville à remporter un titre national.

Ce trophée, cependant, ne rejoindra pas l'Etihad Stadium ou les collections privées du cheikh pour autant. Vendu aux enchères, il appartenait auparavant à David Gold, ancien propriétaire de Birmingham City, et a été racheté pour un peu plus de 530.000 euros, mais le cheikh Mansour a déjà fait savoir qu'il laisserait le trophée de la FA Cup en prêt au sein du National Football Museum de Manchester, où il était déjà exposé. Ce rachat est une manière pour lui de s'assurer que le trophée ne soit pas racheté par un collectionneur étranger, qui priverait les amateurs de football et d'histoire d'admirer cette pièce unique.

We are delighted to announce we are now the proud custodian of the 1896–1910 #FACup following the recent purchase of the trophy at auction by Club owner, His Highness Sheikh Mansour bin Zayed.



