📷 🎥 Retour gagnant pour Dendoncker contre Benteke et Batshuayi

Après plus d'un mois d'absence, en raison de douleurs au genou, Leander Dendoncker célébrait son retour aux affaires ce vendredi en FA Cup contre Christian Benteke et Michy Batshuayi qui, une fois n'est pas coutume, étaient alignés de concert.

Mais les deux attaquants belges n'ont eu que très peu de ballons à se mettre sous la dent. Wolverhampton a rapidement confisqué le cuir et Adama Traoré, qui n'avait plus marqué depuis le mois de février avec son club, a ouvert le score d'une frappe puissante. Suffisant pour assurer la qualification contre des Eagles qui n'ont pas cadré la moindre tentative (1-0).

