Deux clubs de Liga se séparent de leur entraîneur !

Il y a du mouvement en Liga : deux clubs ont décidé de se séparer de leur entraîneur.

La lanterne rouge, Huesca, a ainsi licencié son entraîneur Michel Sanchez, qui avait pourtant fait monter le club en Liga mais paie les terribles résultats (une seule victoire et 12 points pris). Huesca est à 6 points de la première place de non-relégable, occupée par Valladolid.

OFICIAL | Míchel deja de ser entrenador de la SD Huesca



El club ha decidido relevar a su cuerpo técnico al frente del primer equipo, y quiere agradecer profundamente su trabajo y dedicación desde el primer al último día en el cargo. — SD Huesca (@SDHuesca) January 11, 2021

Au-dessus de Valladolid se trouve le Deportivo Alavès, mais les résultats n'y sont pas brillants non plus et cela a coûté sa place à Pablo Machin, l'ancien entraîneur du FC Séville arrivé sur le banc d'Alavès en août dernier après un passage fantôme en Chine.