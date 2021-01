🎥 Coppa Italia : ça passe pour Napoli

Les Partenopei affrontaient Empoli en huitièmes de finale de la Coupe d'Italie.

Avec Dries Mertens sur le banc (toute la rencontre), le pensionnaire de Serie A a eu du mal face à Empoli, leader de Serie B.

Giovanni Di Lorenzo (18e) ouvrait le score avant que Nedim Bajrami n'égalise pour les visiteurs à la demi-heure de jeu.

Juste avant la pause, Hirving Lozano redonnait l'avance au Napoli (38e), mais Empoli restait accrocheur et un doublé de Bajrami permettait aux visiteurs d'égaliser une fois de plus.

Andrea Petagna en fin de rencontre inscrivait le but de la qualification pour Napoli (78e) et permet à ses couleurs de rejoindre l'Inter et l'AC Milan en quarts de finale.