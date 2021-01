Un joueur de Serie A sur les tablettes de Manchester City ?

Ces dernières années, Manchester City a beaucoup investi dans sa défense.

Manchester City aurait été charmé par un joueur de Serie A.

Avec la crise sanitaire et le calendrier chargé, Pep Guardiola peut de moins en moins se permettre de laisser Kevin De Bruyne se reposer. Ainsi, le Daily Mail indique que City suivrait Manuel Locatelli de près.

L'international italien de 23 ans, passé par l'AC Milan, se fait remarquer avec Sassuolo et pourrait constituer une solution pour renforcer le milieu de terrain de City, et venir jouer les doublures de KDB et d'Ilkay Gündogan pour le reste de la saison qui s'annonce chargé.

Selon le média anglais, City devrait faire avec la concurrence de la Juventus entre-autres. Sassuolo pourrait effectuer une excellente affaire, avec au moins 30 millions d'euros évoqués.