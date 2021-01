Benzema et Giroud réunis sous le même maillot?

Les deux attaquants français vont-ils porter le même maillot dans quelques semaines?

Après avoir laissé filer Luka Jovic en prêt à l’Eintracht Francfort, le Real Madrid se cherche un nouvel attaquant dans ce mercato d’hiver. Et selon le journal AS ce vendredi, la Maison Blanche dispose d’une belle short-list : l’avant-centre de Manchester City Sergio Agüero (32 ans, 5 apparitions en Premier League cette saison), celui de Naples Arkadiusz Milik (26 ans) ou encore le Français Olivier Giroud (34 ans, 9 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison).

Pour le dernier cité, plus que pour les autres, l’affaire ne s’annonce pas aisée. Car Giroud a retrouvé du temps de jeu chez les Blues après un début de saison compliqué et ne semble plus intéressé à l’idée d'un départ. Et puis, le champion du monde n’aura certainement aucune envie de débarquer à Madrid, où Karim Benzema semble aussi indiscutable qu'inamovible sur le front de l'attaque. Affaire à suivre...