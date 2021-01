L'hommage d'Adnan Januzaj à Wayne Rooney

Wayne Rooney ayant décidé de raccrocher les crampons pour s'installer à plein temps sur le banc de Derby County, le football anglais a dit au revoir à une de ses légendes. Et Adnan Januzaj voit l'un de ses plus illustres anciens coéquipiers mettre fin à sa carrière.

Il rend hommage à 'Wazza' sur les réseaux sociaux. "Bonne retraite, c'était un plaisir de jouer à tes côtés. Je te souhaite le meilleur pour la suite."

Arrivé à Manchester United en 2011, Adnan Januzaj avait fait ses grands débuts avec l'équipe A les Red Devils lors du Community Shield, le 11 août 2013. Prêté à plusieurs reprises (à Dortmund et à Sunderland), il a côtoyé Wayne Rooney durant deux saisons et demi avant que le buteur anglais ne quitte Man U pour Everton.

Happy retirement wazza ! Was a pleasure playing alongside you ! I wish you all the best for the future ! 👏🏻 pic.twitter.com/wM3E8QehH3