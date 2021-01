Bundesliga : Meunier rapporte un point à Dortmund, Casteels et Wolfsburg contrarient les plans de Leipzig

Dans la course au titre, Dortmund a encore laissé des points, malgré le premier but de Thomas Meunier. De son côté, le capitaine de Wolfsburg, Koen Casteels, s'est opposé aux attaquants de Leipzig.

C'est l'occasion où jamais pour le Bayern Munich. Les Bavarois peuvent profiter des écarts de leurs concurrents pour creuser l'écart en tête de la Bundesliga. En effet, alors que Leverkusen s'est incliné hier, Dortmund et Leipzig ont calé cet après-midi. Retour sur les matchs de la journée en Allemagne.

Borussia Dormund - Mayence : premier but pour Thomas Meunier

Alors qu'ils venaient d'enchaîner deux victoires consécutives en championnat, les Schwarz-Gelben n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul à domicile face à Mayence (17ème sur 18 équipes). C'est l'international belge Thomas Meunier qui a égalisé (73ème) après l'ouverture du score d'Öztunali (57ème). Le défenseur des Diables Rouges a inscrit là son premier but avec la tunique jaune. Score final : 1-1.

VfL Wolfsburg RB Leipzig : Leipzig calle face à Casteels

Dans l'autre match du haut de tableau, les coéquipiers de Koen Casteels et les hommes de Julian Nagelsmann se sont quittés dos à dos. Pour les Loups, Weghorst et Steffen ont trouvé la faille, tandis que ce sont deux défenseurs, Mukiele et Orban, qui ont marqué pour les pensionnaires de la Red Bull Arena. Score final : 2-2.

Les autres résultats : Lukebakio et Bornauw dos à dos

En ce qui concerne les autres rencontres de la journée, le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio et le FC Cologne de Sebastiaan Bornauw se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0), tout comme Hoffenheim et l'Arminia Bielefield. Pour sa part, le Werder Brême a pris les trois points à domicile face à Wolfsburg (2-0).

Abpfiff. Es bleibt beim 0:0 und bei einem Punkt für den #effzeh. 🔴⚪

___#KOEBSC 0:0 (90.) pic.twitter.com/uLcguQsNMW — 1. FC Köln (@fckoeln) January 16, 2021

Au classement, Leipzig et Dortmund suivent le Bayern avec respectivement un et quatre points de retard sur leur rival. Leaders avec 33 unités au compteur, les Roten ont l'occasion d'encore prendre de l'avance demain s'ils s'imposent face à Fribourg. Coup d'envoi de la rencontre à 15h30.