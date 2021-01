Une nouvelle distinction pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne continue sur sa lancée et peut rajouter une nouvelle distinction à sa très longue liste.

En effet, l'UEFA a dévoilé son équipe UEFA de l’année choisie par les fans de toute l’Europe et ceux-ci (près de 6 millions de votants) ont choisi KDB parmi d'autres joueurs dans une liste très bien garnie.

Le milieu de Manchester City figure ainsi dans un onze costaud, dans lequel on retrouve notamment Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo ou encore Virgil Van Dijk, alors que le vainqueur de la Ligue des Champions est bien représenté avec trois joueurs du Bayern (Manuel Neuer, Joshua Kimmich et Alphonso Davies).

