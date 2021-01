📷 Un ancien crack de Pro League place Lille au sommet de la Ligue 1

Auteur du seul et unique but des Dogues face à Rennes ce dimanche, Jonathan David a permis à Lille de l'emporter, et de revenir sur le Paris Saint-Germain. La course au titre reste tendue en Ligue 1.

Tout va bien pour Jonathan David. Critiqué en début de saison pour son manque d'efficacité devant le but, l'ancien attaquant de La Gantoise a donné la victoire au LOSC ce dimanche. À l'extérieur, les Dogues se sont imposés face à Rennes dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Un seul but aura suffi à faire la différence. Auteur de l'ouverture du score en début de match (16ème minute), Jonathan David a mis son équipe sur de bons rails. L'international canadien a finalement été le seul et unique buteur de la rencontre. C'est le quatrième but du joueur de 21 ans. De l'autre côté, l'ancien Mauve Jérémy Doku a disputé l'intégralité du match mais n'a pas réussi à trouver la faille avec le Stade Rennais. Le club breton reste cinquième avec 36 points pris en 21 journées. Score final : 0-1 pour Lille. 𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ! ❤



Grâce à un but de Jo' David, les Dogues reviennent sur le leader parisien et se placent 9⃣ points devant leurs adversaires du jour 💪



𝗙𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗟𝗶𝗹𝗹𝗼𝗶𝘀 ? 😁 pic.twitter.com/HyUTf97CSu — LOSC (@losclive) January 24, 2021 Au classement, Lille revient à hauteur du Paris Saint-Germain. Les hommes de Christophe Galtier comptent le même nombre de points que le club de la capitale mais restent deuxièmes en raison de leur goal-average (différence entre bus marqués et buts encaissés) plus faible (21 contre 37). Derrière, Lyon est désormais relégué à cinq points, mais pourrait n'en compter que deux à la fin de la journée en cas de victoire dans le derby ce soir, face à Saint-Étienne. Coup d'envoi à 21h.