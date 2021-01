Coupe d'Italie : L'Atalanta élimine la Lazio et file en demi-finale, la Juventus fait un carton

En infériorité numérique pendant près de quarante minutes, le club de Bergame a réussi à prendre la mesure des Romains (3-2). En demi-finale, la Dea affrontera le Napoli ou La Spezia

Atalanta-Lazio 3-2

L’Atalanta recevait la Lazio Rome en quart de finale de Coupe d’Italie et il y a eu du spectacle au Stadio Atleti Azzurri d’Italia et beaucoup de rebondissements surtout.

Les locaux ont ouvert rapidement le score grâce à Djimsiti (7e), 1-0. La Lazio, bien emmenée par un Vedat Muriqi en jambes, égalisait 10 minutes plus tard (17e), 1-1. Les Romains prendront même l’avantage quelques minutes après. Le défenseur italien Acerbi battait Pierluigi Gollini (34e), 1-2.

Toutefois, l'ancien Genkois Malinovskyi égalisera trois minutes plus tard, (37e), 2-2. Au retour des vestiaires, la Dea prendra l’avantage grâce à Miranchuk (57e), 3-2. Malgré un carton rouge et un penalty manqué par Zapata, les Noirs et Bleus conserveront l’avantage et se qualifient donc pour les demi-finales.

Juventus-SPAL 4-0

Les Bianconeri ont facilement pris la mesure de la Spal (4-0). Alvaro Morata a ouvert le score sur penalty (16e), 1-0. Gianluca Frabotta, espoir maison titularisé par Andrea Pirlo, doublait la mise peu après la demi-heure de jeu (32e), 2-0. Dejan Kulusevski (78e) et Federico Chiesa (90e +4) parachevaient le succès des Piémontais en fin de rencontre. La Juve rejoint l'Atalanta et l'Inter en demi, en attendant le dernier quart entre Naples et la Spezia ce jeudi.