Mourinho a piqué une grosse colère

Tottenham s'est incliné à domicile lors du match au sommet contre Liverpool.

José Mourinho est en colère. Trop peu créatif et dominé dans les grandes largeurs, Tottenham s'est logiquement incliné contre Liverpool (1-3), jeudi en Premier League. Une défaite qui passe très mal pour le manager portugais.

"C’est impossible de se remettre d’autant d’erreurs, à moins de marquer quatre buts à Liverpool. Il n’y a rien de neuf. Quand on fait des erreurs individuelles au plus haut niveau, on est puni. Et on a été puni sur des erreurs individuelles. C’est impossible de se battre quand on fait autant d’erreurs", a pesté le Special One à l'issue de la rencontre.

Sixièmes avec un match en moins, les Spurs ont raté une belle occasion de mettre la pression sur les équipes de tête.