Thomas Meunier pas vraiment satisfait de sa première saison avec Dortmund : "Je pense que les gens le sont aussi"

Le Diable Rouge a vécu une saison en dents de scie comme ses compatriotes en Bundesliga.

Cette saison 2020-2021 ne semble pas réussir aux Diables Rouges du Borussia Dortmund. Blessé pendant un moment, Thorgan Hazard revient doucement. Axel Witsel vient d'être opéré du tendon d'Achille et Thomas Meunier a été écarté pour ce week-end à cause d'une blessure au genou.

Dans un entretien accordé au journal Ruhr Nachrichten, l'ancien joueur du PSG a fait le point sur sa saison et semble déçu : "Dans une équipe comme Dortmund, je dois être plus offensif. Avec un seul but et un assist pour le moment, je suis déçu de mon bilan, et je pense que les gens le sont aussi".

"Nous devons être davantage des ’killers’ sur le terrain", a-t-il ajouté.

"Le message du coach est clair. Il insiste sur le fait que nous devons jouer avec conviction, sans relâche. Nous devons travailler là-dessus."